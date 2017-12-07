​В марте 2018 года на выборах Президента России жители Ярославской области смогут проголосовать на тех избирательных участках, где им удобнее, причем в любом населенном пункте страны. Для этого необходимо только подать соответствующее заявление через многофункциональный центр.



Порядок взаимодействия МФЦ и избиркома определен в соглашении, которое сегодня подписано в Правительстве региона. Документ завизировали руководитель ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Александр Воронцов и председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров в присутствии члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгения Шевченко.



– Сегодня МФЦ у нас есть в каждом муниципальном районе и городском округе: действуют 21 офис и 18 территориально обособленных подразделений. Поэтому свое право на выбор избирательного участка смогут реализовать все, – прокомментировала важность нововведения заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Аналогичное соглашение между МФЦ и избирательной комиссией действовало на выборах губернатора Ярославской области в сентябре 2017 года. Тогда правом голосовать по месту нахождения, а не регистрации воспользовались более 5,5 тысячи граждан.



Закон об отмене открепительных удостоверений на выборах, позволяющий использовать МФЦ для подачи заявлений для голосования вне места жительства, подписан Президентом в июне этого года.



– Этот институт пришел на смену открепительным удостоверениям, и он позволяет каждому гражданину Российской Федерации голосовать на любом избирательном участке по его выбору, независимо от прописки в паспорте, – отметил Олег Захаров. – По оценке ЦИК России, новым порядком, который в Ярославской области окрестили «Голосуй где живешь», на выборах Президента России смогут воспользоваться от 5 до 15 миллионов избирателей по всей стране.



По словам Александра Воронцова, центры «Мои Документы» готовы принимать такие заявления от граждан наравне с иными документами на предоставление госуслуг.