​7 декабря в Рыбинске начал работу образовательный бизнес-лагерь «Капитаны». Его участниками стали 60 старшеклассников из Ярославской, Ивановской и Костромской областей. Все они финалисты всероссийского конкурса «Мой первый бизнес», который впервые прошел в этом году. Мероприятие организовано частным благотворительным фондом образовательных программ «Капитаны» при поддержке Министерства образования и науки РФ, Минкомсвязи России, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.



– Чтобы попасть в бизнес-лагерь «Капитаны», вы прошли серьезный отбор, проявили свои способности, продемонстрировали знания и умение креативно мыслить, – приветствовал школьников заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин. – Теперь вам предстоит сделать следующий шаг – научиться формулировать и оформлять свои идеи и пожелания в грантовые заявки и бизнес-планы, составлять программы реализации ваших проектов. За эти дни в лагере вы многое узнаете, обменяетесь идеями, найдете новых друзей.



Одна из главных целей проекта – вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Всего в России организовано 32 образовательных бизнес-лагеря, куда отправились 2 тысячи победителей всероссийского конкурса. Отбор вели известные российские блогеры, под руководством которых ребята выполняли интернет-задания по пяти направлениям: «Блоги учащейся молодежи», «Интернет-инициативы», «Инновационное предпринимательство», «Музыкальный продакшен», «Сделай своими руками».



– До участия в конкурсе у меня уже был свой сайт, я готовил контент для графического дизайна. Это в том числе помогло мне выиграть и попасть сюда, – рассказал участник смены Сергей Дубинин. – Здесь очень интересно. Мне нужны новые знания и знакомства с интересными сверстниками, чтобы двигаться дальше.



Лагерь будет работать до 10 декабря. Талантливых ребят ждут предпринимательские игры, флешмобы, спортивные соревнования, квесты. Лучшие будут удостоены грантов на учебу в РЭУ им. Г.В. Плеханова на факультете бизнеса «Капитаны». Перспективные бизнес-проекты получат поддержку на реализацию.