​7 декабря в Ярославле прошло заседание круглого стола с участием представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта, департамента здравоохранения области, медицинских образовательных учреждений и профсоюзов. Тема обсуждения – концепция развития скорой медицинской помощи на трехлетний период. Она была разработана в рамках поручений губернатора Дмитрия Миронова.



На сегодняшний день каждый третий житель Ярославской области вызывает скорую помощь по поводу экстренных и неотложных состояний. Это прежде всего сердечно-сосудистые заболевания, травмы и отравления. Они и лидируют в причинах смертности трудоспособного населения региона. Каждый пятый обратившийся в службу скорой помощи госпитализируется. Нагрузка на врачей скорых увеличивается с каждым годом. Усложняет работу и высокая доля вызовов к хроническим больным по неотложным показаниям, прежде всего в дневные часы, когда работают поликлиники. Порой не хватает и специалистов.



Все эти и другие проблемы должна решить реализация концепции развития скорой помощи в Ярославской области. Ее главная задача – повысить качество, доступность и эффективность службы. Дмитрий Миронов в программе социально-экономического развития области «10 точек роста» подчеркивал, что срочная медицинская помощь должна быть доступна в любом, даже самом отдаленном уголке региона.



– Эта концепция организационная, и она закрепляет основные принципы реформирования службы скорой помощи, – сообщила собравшимся заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко. – Она отражает три основных направления: это укрепление материально-технической базы, усиление кадрового потенциала, а также маршрутизация и сама организация работы скорой. Эти основные задачи нам и предстоит решить.



В частности, Наталья Даниленко сообщила, что прорабатывается вопрос создания пункта неотложной помощи при городской поликлинике №2. Повсеместное появление таких пунктов должно разгрузить бригады скорой от неотложных вызовов.



Еще один важный вопрос – кадровое обеспечение. Представители департамента здравоохранения рассказали, что в этом году введены специальные образовательные программы для фельдшеров станции скорой помощи. 22 человека прошли обучение, 23 специалиста – переподготовку, 112 повысили квалификацию.



– В прошлом году мы встречались с Дмитрием Мироновым, и тогда он пообещал, что кареты скорой помощи будут оснащены тревожными кнопками, – напомнила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ирина Комарова. – Обещание выполнено?



– Выполнено в полном объеме, – сообщил главный врач станции скорой помощи Андрей Живой. – У нас все машины оснащены такими кнопками, и тревожный сигнал теперь напрямую поступает в Росгвардию.



В целом дискуссия прошла конструктивно. Представители ОНФ внесли ряд корректировок в концепцию и выразили намерение продолжить сотрудничество с департаментом здравоохранения.