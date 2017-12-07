​7 декабря в Ярославле открылся фестиваль искусств «Возрождение», посвященный 30-летию возрождения Свято-Введенского Толгского женского монастыря, основанного в 1314 году.



В гала-концерте приняли участие ведущие монастырские хоры России: хор Новоспасского монастыря, ансамбль храма Григория Победоносца Грузинской православной церкви, Патриарший хор Свято-Данилова монастыря, хор Свято-Введенского Толгского женского монастыря, а также филармоническая хоровая капелла «Ярославия», ансамбль колокольного звона под руководством Владимира Дегтярева.



От имени губернатора Дмитрия Миронова, регионального Правительства и от себя лично с 30-летием возрождения Толгского женского монастыря настоятельницу обители игуменью Варвару и всех гостей праздника поздравил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.



– Благодаря усилиям матушки Варвары монастырь с многовековой историей колоссально преобразился, – отметил Дмитрий Степаненко. – Обитель – удивительное место, притягивает с первого взгляда. Здесь обретаешь особое состояние души, спокойствие, умиротворение. Тысячи паломников и туристов со всего мира в течение года посещают это место. Уверен, каждый, кто побывал здесь, присоединится к поздравлениям.



Председатель Правительства вручил благодарности губернатора Ярославской области и Микультуры России людям, которые внесли свой вклад в возрождение обители, и зачитал со сцены поздравительный адрес министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.



В документе, в частности, говорится: «Сегодня первая женская обитель, восстановленная в новой России, по праву считается одним из ведущих центров православной культуры и духовно-нравственного просвещения Ярославской области. Отмечу интересную и самобытную программу фестиваля. Его гости смогут насладиться выступлением лучших монастырских хоров России, услышать мастеров колокольного звона. А выставка «От разрухи – к возрождению», которая представит посетителям фотолетопись монастыря за последние три десятилетия, станет наглядным свидетельством неустанных трудов сотен людей – как духовных служителей, так и небезразличных мирян».



Фотовыставка «От разрухи – к возрождению» состоит из фотографий обители 1987 года в момент передачи, снимков восстановительных и реставрационных работ, а также современных, запечатлевших значимые события монастырской жизни.



Справка



7 декабря 1987 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом и Святейшим Синодом на территории древнего монастыря была учреждена первая в современной России женская обитель. В момент передачи церкви она находилась в состоянии крайней заброшенности. Большая часть построек – памятники русской архитектуры – пребывала в аварийном состоянии. Почти полностью были утрачены настенные росписи, декоративная керамика, разрушены иконостасы.



26 мая 1988 года возрождающаяся Толгская обитель праздновала обретение и перенесение честных мощей великого подвижника, религиозного мыслителя и духовного писателя XIX века – святителя Игнатия (Брянчанинова). Мощи отца современного иночества почивают в обители по сей день.



29 июля 1988 года во вновь освященной Спасской церкви была впервые отслужена праздничная Божественная литургия архиерейским чином. 25 сентября 1988 года в Спасском храме монастыря монахиня Варвара (Третьяк) была возведена в сан игуменьи.