​С 2018 года в Рыбинске начнет свою работу Рыбинская группа – новое структурное подразделение АО «Ярославская электросетевая компания», предприятия, созданного Правительством региона совместно с ПАО «МРСК Центра» для обеспечения электроснабжением населения и социально значимых объектов.



В зону ответственности Рыбинской группы перейдет обслуживание электрических сетей садоводческих товариществ на территории Рыбинского муниципального района, принявших решение о передаче своего электросетевого хозяйства АО «Ярославская электросетевая компания», а в перспективе и близлежащих муниципальных районов.



На совещании по вопросам развития электроэнергетики в ноябре этого года Президент России Владимир Путин подчеркнул, что потребители электроэнергии не должны оплачивать капитальные затраты на модернизацию сетей и оборудования. Особое внимание глава государства уделил внедрению передовых технологий.



Ярославская область, первая в Российской Федерации, начиная с 2014 года реализует программу консолидации и восстановления электрических сетей садоводческих товариществ. Мероприятия по модернизации сетей садоводческих товариществ выполняются с использованием энергоэффективных технологий и без финансовой нагрузки на потребителя, только за счет собственных средств оператора программы АО «Ярославская электросетевая компания». Благодаря действию программы с ярославских садоводов снимается бремя по ремонту, обслуживанию и развитию сетей, потребители получают надежное и качественное электроснабжение, снижение затрат на электроэнергию.



Программа консолидации и восстановления электрических сетей в садоводствах пока не имеет аналогов в других регионах России.



– Стабильное функционирование энергетической отрасли – ключевой фактор развития всех секторов промышленности, здравоохранения, образования, но что не менее важно – нашего быта и отдыха, – подчеркнул директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов. – Население должно иметь комфортные условия, не только когда оно находится на работе или дома, но и когда выезжает за город в садоводческие хозяйства. Где бы мы ни находились, мы должны получать услуги надлежащего качества, в том числе и надежное электроснабжение.



За годы реализации программы АО «ЯрЭСК» безвозмездно приняло на баланс в десяти муниципальных образованиях области 386 километров линий электропередачи, 47 трансформаторных подстанций суммарной мощностью более 8,4 МВА. Это электросети 100 садоводств численностью около 19 тысяч садовых участков, на которых занимаются садоводством и огородничеством более 70 тысяч человек. Компания за счет собственных средств реконструировала 147,5 километра линий электропередачи с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) с увеличением сечения, модернизировала 18 трансформаторных подстанций с заменой трансформаторов на более мощные. В 12 садоводческих товариществах проведен монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии бытовых потребителей (АСКУЭ БП), установлено 1597 «умных» счетчиков, обеспечивающих дистанционную передачу данных об объеме потребления садоводами электрической энергии.



Среди главных проблем садоводческих товариществ – ненадежное и некачественное электроснабжение, нехватка мощности из-за старых аварийных подстанций, на которых ремонт не проводился десятилетиями, изношенных электрических сетей, не рассчитанных под большую нагрузку, а также большие потери электроэнергии в сетях, устаревшие индивидуальные узлы учета, технически непригодные для расчетов за потребленную электроэнергию. Сетевое хозяйство принадлежит садоводческим товариществам, и поддерживать его в надлежащем состоянии им приходится за свой счет. Зачастую средств хватает только на аварийно-поддерживающий ремонт.



– Программа необходима нашему региону. Садоводы получают реальную поддержку в части содержания электрических сетей, – отметил генеральный директор АО «ЯрЭСК» Игорь Шарошихин. – Реализация программы дает положительные результаты: садоводы получают надежное и качественное электроснабжение, прозрачные расчеты и снижение затрат на потребление электроэнергии, безопасность нахождения на приусадебных участках. Программа с каждым годом набирает обороты. Растущие объемы программы требуют от нас новых решений, и одно из них – создание дополнительного подразделения в городе Рыбинске, поскольку в Рыбинском муниципальном районе сосредоточена четверть всех садоводческих товариществ, охваченных областной программой консолидации и восстановления электрических сетей.



Рыбинские садоводческие товарищества «Мичуринец», «Березка», «Волна» и «Автомобилист» одними из первых передали свои сети АО «ЯрЭСК», изрядно намучившись с восстановлением собственными силами порванной общей кабельной линии. Эти садоводства вошли в программу еще на ее старте и сразу сняли с себя бремя по содержанию и ремонту сетевого хозяйства. В настоящее время таких СНТ в Рыбинском районе 23, и еще 4 войдут в программу с начала 2018 года. За время действия программы в рыбинских СНТ заменено на СИП 36 километров линий электропередачи с установкой 660 новых железобетонных опор взамен аварийных деревянных, смонтированы 4 новые трансформаторные подстанции.