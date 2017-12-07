​В Ярославле проходит 37-й Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти чемпиона мира Александра Лебедева и заслуженного тренера РСФСР Валентина Рахманова. Участвуют 130 боксеров из России и стран ближнего зарубежья: Белоруссии и Узбекистана. Они выступают в трех возрастных категориях.



– Данный турнир традиционный, география спортсменов обширная, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – Эти соревнования очень популярны у зрителей и каждый день собирают полные трибуны. Не одно поколение спортсменов было воспитано на примере выдающегося боксера Александра Лебедева. Надеюсь, наши боксеры будут стремиться к такой же самоотверженности и целеустремленности в спорте и к новым победам.



Боксер Александр Лебедев добился высочайших результатов, отстаивая честь Ярославской области на российской и международной арене, его тренер Валентин Рахманов – основатель турнира, воспитавший не одно поколение спортсменов.



Бои состоятся в КСК «Вознесенский» 8 и 9 декабря. Финалы – 10 декабря.