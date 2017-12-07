​В рамках работы по легализации оборота древесины, активизированной по поручению губернатора Дмитрия Миронова, сотрудники департамента лесного хозяйства Ярославской области в этом году провели 779 рейдов, в том числе 271 – совместно с сотрудниками полиции. В результате выявлено 63 нарушения транспортировки древесины, по всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.



В ходе очередного рейда в Ярославском районе выявлено несоблюдение требований лесного законодательства по оформлению сопроводительных документов при перевозке древесины. Нарушителям грозит конфискация древесины и транспортных средств, а также штраф: для должностных лиц – в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 500 до 700 тысяч рублей.



– Контроль за транспортировкой древесины – новое направление, активно реализованное в этом году в рамках комплекса мероприятий по легализации ее оборота, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Перевозка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором в обязательном порядке должны быть указаны сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом составе, а также пункты отправления и назначения.



В результате комплекса мероприятий по противодействию незаконному обороту древесины в этом году количество незаконных рубок в сравнении с показателями 2016 года сократилось в 1,8 раза. Объем незаконно заготовленной древесины уменьшился в 4,1 раза, вред, причиненный лесам вследствие нарушений лесного законодательства, – в 4,7 раза. Раскрываемость преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, увеличилась более чем на 20 процентов.



На территории региона полностью прекращены вырубки в промышленных объемах. Если по итогам 2016 года Ярославская область находилась на третьем месте в ЦФО по объему незаконных рубок, то в 2017 году – на девятом.