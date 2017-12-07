​При содействии Правительства Ярославской области введен в эксплуатацию 30-квартирный жилой дом на улице Гражданской в Рыбинске.



Строительство началось в 2014 году, а получить свои квартиры дольщики должны были в апреле 2016 года. Однако сроки были сорваны.



– У застройщика возникли сложности в решении вопросов технологического присоединения жилого дома к инженерным сетям. Мы смогли помочь не допустить затягивания проблемы, – отметил директор департамента строительства Виктор Неженец. – Здесь 30 участников долевого строительства. Уже может быть организована работа по подписанию с ними актов приема-передачи квартир и передаче ключей.



Дом на улице Гражданской стал 11-м сданным проблемным домом в 2017 году, более тысячи человек улучшили свои жилищные условия. В 2016 году в эксплуатацию было введено всего два долгостроя.



Сегодня в реестре пострадавших дольщики 21 проблемного дома. Ситуация по каждому объекту находится под контролем Правительства. Еженедельно губернатору Дмитрию Миронову на оперативных совещаниях докладывают об изменениях и принимаемых мерах. Для решения проблемных вопросов долевого строительства по инициативе Правительства Ярославской области создана специальная рабочая группа, в которую вошли дольщики, представители органов исполнительной власти, депутаты областной Думы.