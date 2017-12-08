​В Ярославской области к высокоскоростному Интернету подключили 87 точек в медицинских организациях. Благодаря этому пациентам из районов больше нет необходимости ездить за заключением на назначение лекарственных препаратов и направлением на высокотехнологичную медицинскую помощь в региональный центр. Лечащий врач может отправить пакет документов по защищенным каналам связи и оперативно, в срок от нескольких часов до 3 – 4 дней, получить ответ.



– Президент России, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, сказал, что необходимо подключить к скоростному Интернету все больницы и поликлиники нашей страны, – отметила заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных или федеральных клиник.



Екатерина Троицкая добавила, что в некоторых населенных пунктах до подключения медучреждений оптических магистралей не было. Речь идет о селах Павловское и Першино Тутаевского района и Владычное Пошехонского района.



Врачи и пациенты уже оценили удобство интернет-консультаций.



– В 2016 году единая телемедицинская сеть связала три первичных сосудистых и один региональный сосудистый центр, – рассказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Появилась возможность передачи результатов и протоколов исследований компьютерной томографии из первичных сосудистых центров в региональный с целью оперативного решения вопроса о дальнейшей тактике ведения пациента.



За последние годы для специализированных и межмуниципальных центров закуплено девять телемедицинских комплексов, позволяющих проводить консилиумы с применением телемедицинских технологий, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, связь пациента со специалистами как региональных, так и федеральных клиник.



По словам директора филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Александра Догадина, для реализации проекта на территории Ярославской области было проложено 157 километров оптики.



Напомним, что ПАО «Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подписали государственный контракт на оказание услуги по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети Интернет в 2017 году.