​Центральный банк Российской Федерации и департамент образования Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере повышения финансовой грамотности обучающихся региона. Документ подписан управляющим отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Владимиром Алексеевым и директором департамента образования региона Ириной Лободой.



– Повышение финансовой грамотности населения, особенно школьников, – это одна из важных задач, которая сегодня стоит перед Банком России. Вместе с областным департаментом образования нам предстоит сделать большую работу, – отметил Владимир Алексеев.



Стороны планируют взаимодействие сразу в нескольких направлениях. Первое – популяризация образовательных программ финансового просвещения в педагогическом сообществе региона. Второе – выявление одаренных и талантливых детей, а также организация и проведение олимпиад и тематических соревнований, способствующих повышению финансовой грамотности. Еще один вектор сотрудничества – поддержка общественных или частных инициатив по созданию и развитию образовательных проектов, касающихся повышения финансовой грамотности.



В ходе выполнения намеченных планов стороны намерены проводить рабочие встречи, консультации, круглые столы, семинары, а также разрабатывать методики для реализации совместных программ и проектов, цель которых – повысить интерес ярославских школьников и студентов к финансовой сфере, научить их правильно распоряжаться личными финансами.



В 2017 году работники отделения «Ярославль» ГУ Банка России по Центральному федеральному округу прочитали ярославским школьникам и студентам более 40 лекций «С деньгами на ты». На очных занятиях присутствовал в общей сложности 1221 человек. Еще более 1100 школьников благодаря поддержке регионального департамента образования приняли участие в онлайн-уроке.



С экскурсией отделение «Ярославль» в текущем году посетило 16 классов. Во время летних и осенних каникул в различных конкурсах, викторинах и финансовых квестах приняли участие 1574 школьника разных возрастов.