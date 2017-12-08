​После ремонта помещения в клинической больнице №2 открылась боксированная палата для детей, больных муковисцидозом. Первого пациента здесь начнут лечить уже в понедельник, 11 декабря.



В боксе есть своя душевая комната, место для мамы ребенка. Организована барьерная среда, чтобы дети не могли встретиться с губительной для них флорой. Главный принцип – отделение больных муковисцидозом от других пациентов.



По словам главного врача детской клинической больницы №1 Кирилла Харчикова, до закрытия лечебного учреждения в пульмонологическом отделении ДКБ было организовано два бокса для больных муковисцидозом. И сейчас в регионе развернуто аналогичное количество помещений – по одному в детской областной больнице и в клинической больнице №2.



– Таким образом, мы максимально приблизили условия к тем, что были ранее, – сказал Кирилл Харчиков. – Врачи-пульмонологи из первой детской больницы практически в полном составе трудятся сейчас во второй больнице. Сюда же переехало и наше пульмонологическое отделение. Сейчас здесь 25 детей. А в областной работают свои доктора, которые на постоянной связи с нашими медиками. Оказывается консультационная поддержка, в случае необходимости можно использовать оборудование, которое у нас еще осталось в ДКБ №1.



Все процедуры больным детям проводят специалисты, которые знакомы с патологией. Сдача анализов, УЗИ-диагностика организованы на улице Чайковского, 78, в кабинете пульмонологии. С главными врачами центральных районных больниц есть договоренность об оказании помощи транспортом для больных детей, которых требуется перевезти в Ярославль.



Кроме того, департамент здравоохранения Ярославской области разработал дорожную карту, которая определяет плановость и этапность госпитализации пациентов такого профиля.