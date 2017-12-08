​В Брейтовском районе прошло выездное совещание по вопросам развития туризма. Представители регионального департамента туризма, Общественной палаты Ярославской области, администраций Брейтовского и Некоузского районов, Тверской области и эксперты обсудили, как обеспечить рост въездного потока.



– Задача совещания – установить правила игры между заинтересованными сторонами, выбрать ключевые для района направления, определить ответственных, назначить сроки, – подчеркнул главный эксперт департамента туризма Максим Зуев-Носов. – Мы достигли взаимопонимания с общественностью о перспективах развития туризма и выходим на уровень проектной деятельности.



Туризм в Ярославской области – одна из 10 точек роста, обозначенных в программе социально-экономического развития региона. И потенциал в этой отрасли у Брейтовского района есть.



Интерес для гостей региона представляет Ситская битва, проходившая на территории нескольких районов Ярославской и Тверской областей в 1238 году. В следующем году исполняется 780 лет со времени этого события, и объединение усилий нескольких районов может привести к созданию сильного туристического маршрута.



Администрация Брейтовского района обустраивает одно из мест, где шло это крупное военное сражение между войсками владимирского князя Юрия Всеволодовича и монголо-татарского темника Бурундая. Сделана беседка для обзора панорамы битвы, готовится дизайн-проект смотровой площадки, организуется тематический музей, разработан туристический маршрут «Ситское кольцо».



Этнографическая группа сицкарей, проживавших на территории Брейтовского района, тоже может стать одной из причин побывать в ярославской глубинке. Сохранились деревни, которые точно отражают быт и хозяйство сицкарей.



Кроме того, на территории района находится более 10 храмов, имеющих уникальную историю. Развиваются и новые направления туризма, связанные с Рыбинским морем: исторический дайвинг, водные виды спорта.



Участники совещания отметили, что в Брейтовском районе хорошие предпосылки для развития исторического, этнографического, паломнического, спортивного и природного туризма, в том числе на побережье Рыбинского водохранилища, тем более что интерес к территории у туристов растет. В 2016 году район посетили 3,5 тысячи гостей, а за 11 месяцев 2017 года – уже более 10 тысяч.