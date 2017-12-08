​8 декабря глава региона Дмитрий Миронов поздравил с 60-летием старшего тренера СДЮШОР «Локомотив» Михаила Варнакова.



– Благодарю вас за ту огромную работу, которую вы проводите для развития ярославского хоккея, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы очень много сделали для этого вида спорта, сначала в качестве хоккеиста, затем тренера. Мы ценим ваш труд и желаем дальнейших успехов.



Михаил Варнаков в Ярославле уже третий хоккейный сезон. До этого с 2012-го по 2014 год тренировал молодежную сборную России по хоккею с шайбой. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион СССР, Европы и мира. Играл за «Торпедо» и ЦСКА. Был тренером и главным тренером нижегородского «Торпедо», московского «Динамо», хабаровского «Амура». С 2006-го по 2008 год работал помощником главного тренера в казанском «Ак Барсе», затем – главным тренером ХК «Саров».



– Всегда очень приятно, когда люди, занимающие высокие, ответственные посты, любят спорт, занимаются спортом. Ведь спорт – это жизнь! – отметил Михаил Варнаков. – Вы знаете, что в клубе «Локомотив» существует программа воспитания молодежи от 6 до 16 лет, и я как раз занимаюсь этим направлением, провожу обучение тренерского состава. О результатах говорить пока рано, но отметить, что движение вперед есть, уже однозначно можно!