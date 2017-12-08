​Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев высоко оценил работу департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, отметив его на Всероссийском семинаре-совещании специалистов по работе с молодежью рядом благодарственных писем.



– Приятно, что федеральное ведомство видит наш вклад в развитие государственной молодежной политики, – сказал заместитель директора департамента Максим Цветков. – В прошлом году нас благодарили за работу по двум направлениям, в этом отметили наши достижения уже по пяти. Безусловно, это стало возможно только благодаря слаженной деятельности всех специалистов отрасли молодежной политики, молодежных общественных объединений, и за это спасибо всем причастным.



Молодежное направление Ярославской области отметили:



– за содействие в организации и проведении на территории субъекта Российской Федерации мероприятия федерального значения;



– за эффективное взаимодействие по направлению «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью»;



– за эффективное взаимодействие по направлению «Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики»;



– за эффективное взаимодействие по направлению «Взаимодействие с муниципальными образованиями субъектов Российской Федерации»;



– за эффективное взаимодействие по направлению «Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации».



На встрече в Ростове-на-Дону также прошла презентация перспективных проектов Росмолодежи, имеющих всероссийский охват. Собравшимся представили новое подведомственное учреждение Росмолодежи – ФГБУ «Роскультцентр». Его директор Сергей Першин сообщил, что основными направлениями работы учреждения станут поддержка и развитие творческой молодежи, организация и проведение мероприятий, направленных на ее выявление.