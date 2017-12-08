​8 декабря девять команд старшеклассников приняли участие в заключительном этапе регионального фестиваля межнационального сотрудничества «На одной земле». Ребята представляли образовательные учреждения, детские и молодежные общественные организации, объединения, клубы, творческие коллективы.



В финал прошли участники из Тутаевского, Большесельского, Гаврилов-Ямского, Угличского, Некрасовского, Переславского, Даниловского, Ярославского районов и города Рыбинска. Им предстояло пройти два испытания: интерактивную игру с музыкальными и литературными заданиями, а также представить творческую визитку.



По итогам фестиваля лучшей признана команда «Россия – радуга» из Некрасовского района. Победителям достались диплом и памятные подарки. Второе и третье места у ребят из Даниловского и Большесельского районов.



Организатором мероприятия выступило ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» при поддержке департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.