|8 декабря девять команд старшеклассников приняли участие в заключительном этапе регионального фестиваля межнационального сотрудничества «На одной земле». Ребята представляли образовательные учреждения, детские и молодежные общественные организации, объединения, клубы, творческие коллективы.
В финал прошли участники из Тутаевского, Большесельского, Гаврилов-Ямского, Угличского, Некрасовского, Переславского, Даниловского, Ярославского районов и города Рыбинска. Им предстояло пройти два испытания: интерактивную игру с музыкальными и литературными заданиями, а также представить творческую визитку.
По итогам фестиваля лучшей признана команда «Россия – радуга» из Некрасовского района. Победителям достались диплом и памятные подарки. Второе и третье места у ребят из Даниловского и Большесельского районов.
Организатором мероприятия выступило ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» при поддержке департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:00
13 просмотров
2017.12.08 Подведены итоги IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы»2017.12.08 Росмолодежь высоко оценила работу ярославских специалистов сферы молодежной политики2017.12.08 Дмитрий Миронов поздравил с юбилеем известного хоккеиста и тренера Михаила Варнакова2017.12.08 В Брейтовском районе прорабатываются перспективные направления развития туризма2017.12.08 В ярославской больнице №2 организована палата для больных муковисцидозом детей