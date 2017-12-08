​8 декабря в Ярославле завершился IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). Победителей и призеров чествовали на торжественной церемонии в Ярославском театре юного зрителя, где собрались представители органов власти, участники чемпионата, их наставники, эксперты, директора образовательных организаций, мастера производственного обучения, социальные партнеры – представители предприятий, будущие работодатели молодых профессионалов.



– Сегодня здесь собралась новая рабочая элита региона, – сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Не случайно у движения «WorldSkills» очень четкий, очень громкий лозунг: «Будущее – в твоих навыках». Участники чемпионата – это будущее региона, будущее страны. И мы гордо можем говорить о том, что наши ребята – профессионалы в том деле, которое они для себя выбрали.



Чемпионат проходил по 30 компетенциям «WorldSkills», трем компетенциям юниоров «WorldSkills», одной презентационной компетенции, заявленной Ярославской областью. Были охвачены такие направления деятельности, как строительство, информационные и коммуникационные технологии, дизайн, промышленное производство, сфера услуг, обслуживание гражданского транспорта.



Соревнования призваны отобрать лучших по компетенциям. Эти ребята будут представлять Ярославскую область на VI национальном чемпионате «WorldSkills» в августе следующего года на Сахалине. А в случае победы войдут в состав сборной России для участия в мировом первенстве в 2019 в Казани.



Справка



Систему национальных соревнований для рабочих кадров, отвечающую запросам как молодых специалистов, так и российской экономики, поручил создать Президент России Владимир Путин. «Мы должны сформировать целую систему национальных соревнований для рабочих кадров. Предлагаю назвать эту систему «Молодые профессионалы». Очень важное направление», – сказал Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года.