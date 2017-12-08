​Уважаемые ярославцы!

9 декабря Россия отмечает День Героев Отечества.

Мы отдаем дань глубокого уважения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы, личным мужеством и воинской доблестью вписавшим свои имена в историю нашей страны.

Традиции преданного и самоотверженного служения Родине, всеобщего объединения ради ее защиты имеют глубокие нравственные корни, это неотъемлемая часть национального самосознания. Примеры массового героизма российского народа являются тому неопровержимым свидетельством.

Память о ратных подвигах  Героев Отечества – навсегда в сердцах ярославцев, она служит ярким ориентиром для подрастающего поколения.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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