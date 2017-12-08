​Уважаемые ярославцы!



9 декабря Россия отмечает День Героев Отечества.



Мы отдаем дань глубокого уважения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы, личным мужеством и воинской доблестью вписавшим свои имена в историю нашей страны.



Традиции преданного и самоотверженного служения Родине, всеобщего объединения ради ее защиты имеют глубокие нравственные корни, это неотъемлемая часть национального самосознания. Примеры массового героизма российского народа являются тому неопровержимым свидетельством.



Память о ратных подвигах Героев Отечества – навсегда в сердцах ярославцев, она служит ярким ориентиром для подрастающего поколения.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов