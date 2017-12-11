​Здание переславского детского сада «Почемучка» будет передано в муниципальную собственность. Вопрос уже согласован с Президентом РФ.



– Губернатор Дмитрий Миронов дал поручение проработать вопрос о передаче этого здания из федеральной собственности в муниципальную после встречи с общественностью города. На ней жители Переславля попросили главу региона помочь с созданием дополнительных мест в дошкольных учреждениях, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Объект закреплен на праве оперативного управления за Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук, находящимся в ведении ФАНО России, и передать здание можно только после согласования с Президентом страны. Поэтому мы направили соответствующее обращение главе государства Владимиру Путину.



Детский сад «Почемучка», открытый в 1992 году, в 2014-м перестал функционировать и был законсервирован. По заключению экспертов, сейчас здание находится в удовлетворительном состоянии. Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест. Его общая площадь – порядка 1,5 тысячи квадратных метров, площадь земельного участка – более 6 тысяч квадратных метров.



Как пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, чтобы администрация Переславля-Залесского могла начать работы по ремонту детского сада, в июле был заключен договор безвозмездного пользования между Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна и детским садом «Аленушка», к которому будет присоединено дошкольное учреждение «Почемучка».



– В здании есть небольшой бассейн, площадки для прогулок оборудованы верандами, которые находятся в хорошем состоянии, – рассказал Максим Фролов. – Учреждение планируется открыть в 2018 году. В настоящее время проводится ремонт помещений, фасада здания. Уже приведены в порядок пандусы, произведена опиловка и покраска деревьев на территории детского сада. Планируется выполнить устройство отопления, заменить облицовочную плитку в бассейне, отремонтировать кровлю, ограждение. Ввод «Почемучки» уменьшит очередь в детские дошкольные учреждения в городе.