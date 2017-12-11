​Жители поселка Приволжский Некрасовского района обеспечены чистой водой: здесь начала работать локальная станция на основе инновационной установки для обезжелезивания.



Как рассказал директор компании «Родники Ярославии», разработавшей установку, Андрей Волков, станция позволяет соблюсти норму содержания железа в питьевой воде – 0,3 мг на один литр. Производительность – 5,5 кубометра в час. Технологически установка повторяет большую станцию в поселке Пирогово производительностью 2000 кубометров в сутки, которая работает с 2015 года. Очищенную ею воду пьют жители поселка Некрасовское.



Принцип работы установки и подробности своего проекта Андрей Волков представит 14 декабря в рамках Ярославского инвестфорума на «Битве стартапов», где рассчитывает найти инвесторов.



– В ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин призвал крупные корпорации поддерживать стартапы, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности региона Галина Пенягина. – По словам Президента, стартапы «могут стать эффективными партнерами крупного российского бизнеса». Поэтому инвестиционный блок Правительства Ярославской области в лице Корпорации развития МСП поддерживает инновационные стартапы, помогает инноваторам привлечь инвестиции и выстроить диалог с предприятиями и госкорпорациями, чтобы внедрить инновационные разработки в жизнь. Изобретатели в большинстве не умеют коммерциализировать свои стартап-проекты, и наша миссия – помочь им в этом.



Проект Андрея Волкова находится на преинкубировании в Корпорации развития МСП Ярославской области, чей опыт по работе с инновационными стартапами отметили на конференции Минэкономразвития. Будучи технологической площадкой предакселератора «GenerationS» в Ярославской области, корпорация помогла стартапу разработать финансовую модель, оформить заявку в Фонд Бортника на получение гранта по программе «Старт». Инвестблок Правительства организовал команде проекта встречу с холдингом «Швабе», входящим в госкорпорацию «Ростех».



– Свою задачу мы видим в том, чтобы обеспечить небольшие поселки Ярославской области, а потом и всей России качественной водой. Для этого необходимы локальные станции очистки, – рассказал Андрей Волков. – Наша установка компактна, проста в эксплуатации и имеет невысокую стоимость. Местные власти поверили в проект, и люди получили чистую воду. Скоро мы планируем открыть еще одну станцию в Некрасовском районе.



В ходе «Битвы» будет представлено еще 11 инновационных стартапов Ярославской области. Проекты находятся на разных стадиях развития, от НИОКР до прототипа и первых продаж. Оценивать их будут представители инвестиционной и венчурной инфраструктур, банков и вузовского научного сообщества. Цель мероприятия – демонстрация инновационного потенциала региона, многообразия направлений инновационных проектов (ИТ, машиностроение, биотехнологии, медицина, химия и т. д.), привлечение инвестиций и финансирования в инновационные стартап-проекты, закрепление статуса инновационной площадки Ярославской области как стабильно развивающегося игрока на венчурном и инвестиционном рынке России.