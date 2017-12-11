​В Большом Селе благоустроена территория детского социально-реабилитационного центра «Колосок». Об этом губернатора Дмитрия Миронова во время его визита в район попросили местные жители.



На проведение работ было направлено более полутора миллионов рублей. Теперь рядом с центром «Колосок» новый асфальт, сделаны бордюры, оборудована контейнерная площадка. Кроме того, отремонтирован главный вход в здание, установлен пандус.



– Территория детского учреждения приведена в соответствие с требованиями санитарных правил, созданы благоприятные условия для организации досуга воспитанников центра, – отметила директор департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Лариса Андреева. – Сейчас в «Колоске» функционируют два отделения: стационарное, рассчитанное на 25 мест, и отделение помощи семье и детям. Сотрудники центра оказывают социальные услуги несовершеннолетним и их семьям.



В настоящее время в учреждении работают более 60 специалистов различного профиля, которые в течение года в среднем обслуживают свыше 700 человек, в том числе до 500 детей, и оказывают более 17 тысяч услуг.



Уже 7 лет в центре «Колосок» реализуется проект «Социальный участковый», целью которого является раннее выявление семейного неблагополучия. Для творческой реабилитации и решения проблем социальной дезадаптации организована работа 10 студий, направленная на трудовое, духовно-нравственное, физическое, патриотическое воспитание несовершеннолетних.