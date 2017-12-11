​В минувшие выходные в УКРК «Арена-2000. Локомотив» в Ярославле прошел десятый, юбилейный турнир смешанных единоборств «OFS-10. Возвращение героев».



– Бои без правил – это очень красивое и зрелищное мероприятие. Такие состязания проходят по всему миру. В нашей стране подобные турниры принимают в основном Москва и Санкт-Петербург. И то, что сегодня бои проходят в Ярославле, очень почетно, – отметил директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Полные трибуны на «Арене» также говорят о востребованности этого события у ярославских зрителей.



10 декабря зрители увидели сразу три боя за звание чемпиона мира по версии OFS. Действующий чемпион Шамиль «Лев Дагестана» Завуров встретился с многократным чемпионом мира по ушу-саньда и универсальному бою Багаутдином Абасовым. Также свой титул чемпиона мира по версии OFS отстаивал Алияр «Тигр» Саркеров. В третьей по значимости встрече турнира чемпион OFS в полутяжелом весе Джалил «Питон» Алижанов, представлявший Китайскую Народную Республику, провел первую защиту против Виталия Ли из России.



Участие в мероприятии приняли сильнейшие представители смешанных единоборств из России, Армении, Белоруссии, Украины, Афганистана, Таджикистана, Америки, Австрии, Бразилии. В турнире приняли участие также такие бойцы, как Баз Мухаммад Мубариз (Афганистан), Сергей Фалей (Республика Беларусь), Харун Атлангериев (Россия), Магомед Гаджиев (Россия), Вадим Куцый (Республика Беларусь), Михаил Газаев (Северная Осетия), Давид Да Сильва (Бразилия), Айк Казарян (Армения) и другие.