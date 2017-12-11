​Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций была совершена в Ярославской области. Регион удостоен ежегодной премии «Cbonds Awards» информационного агентства «Сбондс». Награждение состоялось в Санкт-Петербурге на «XV Российском облигационном конгрессе».



– В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина о формировании долговой политики субъектов Российской Федерации, учитывающей активное использование государственных ценных бумаг, губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу минимизировать привлечение кредитов банков и увеличить объем эмиссии государственных облигаций Ярославской области, – рассказал заместитель председателя Правительства региона – директор департамента финансов Илья Баланин. – В результате размещения в текущем году государственных облигаций области в объеме 10 миллиардов рублей их доля в структуре рыночных заимствований региона достигла к 1 декабря 87,3 процента.



Премия «Cbonds Awards» присуждается по следующим номинациям: «Лучшая аналитика по рынку облигаций», «Лучшая команда sales на рынке облигаций», «Лучший инвестиционный банк на рынке еврооблигаций», «Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и муниципальными образованиями РФ» и другим. В номинации «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций» оценивались итоги размещения государственных облигаций субъектов РФ, проведенного до 1 ноября 2017 года. Среди участников были такие активные эмитенты на рынке облигаций, как Республика Саха (Якутия), Самарская, Белгородская, Новосибирская, Нижегородская области, а также Краснодарский и Красноярский края.



Победителей в ходе открытого голосования определяли сами участники рынка.



Премия является высокой оценкой работы по организации размещения государственных облигаций Ярославской области профессиональным сообществом в сфере долговых рынков.



Справка



Компания «Сбондс» является информационным агентством, специализирующимся в сфере финансовых рынков. Она отслеживает новости и конъюнктуру финансовых рынков, занимается поддержкой базы данных по всем выпускам долговых бумаг. В информационной системе «Сбондс» публикуются комментарии по рынку от ведущих инвестиционных домов, ключевые индексы, рейтинги эмитентов, финансовая отчетность. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации субъекты РФ и муниципальные образования могут использовать данные информационной системы «Сбондс» для отбора агентов, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов.