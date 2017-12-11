​11 декабря в селе Вятском Некрасовского муниципального района прошла приемка помещения офиса врача общей практики в региональную собственность. Специальная комиссия проверила готовность здания и качество выполненных ремонтных работ для прохождения лицензирования и начала приема пациентов.



– Повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов – одна из задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Она отражена в стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста», утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым. Открытие офиса врача общей практики в Вятском – очередной шаг по совершенствованию региональной системы первичной медико-санитарной помощи.



В Вятском и близлежащих населенных пунктах проживают 1200 человек, 120 из которых – дети. Прием пациентов ведется в старой амбулатории.



Организация офиса врача общей практики в селе была запланирована на 2019 год, но по просьбам жителей Некрасовского муниципального района Правительством Ярославской области было принято решение ускорить данный процесс. Новый медпункт откроется уже в начале следующего года. Как пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, на эти цели в рамках ОЦП «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» в 2017 году предусмотрено 12,4 миллиона рублей.



Здание построено, оборудовано необходимыми инженерными системами. В стадии завершения – внутренняя отделка и благоустройство территории. В здании расположено 15 кабинетов, дневной стационар на шесть коек, оборудовано два отдельных входа – для взрослых и маленьких пациентов.



– Очень важно, что, помимо врача общей практики, здесь прием будут вести детский врач и гинеколог. В офисе появится даже своя лаборатория, – сказал заместитель главного врача Некрасовской ЦРБ Сергей Коротков. – Кроме того, в данный момент прорабатывается возможность организации приема стоматолога два раза в неделю. Открытие офиса врача общей практики в начале следующего года значительно улучшит качество обслуживания населения и условия работы медицинских работников.