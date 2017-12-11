​Процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, уже активно используемая на региональном уровне, будет внедрена и на муниципальном.



– Процедура оценки регулирующего воздействия в большей степени является мерой, необходимой для бизнес-сообщества, поскольку способствует формированию стабильных и понятных правил игры, дает возможность участия в нормотворчестве через процедуры публичных консультаций, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области – директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая. – Задача, поставленная губернатором Дмитрием Мироновым, – повысить инвестиционную привлекательность региона, а для этого необходимо четко понимать, как тот или иной правовой акт скажется на участниках экономической деятельности.



Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих актов, в том числе и на муниципальном уровне, является одним из направлений административной реформы, обозначенных в майских указах Президента Российской Федерации. Расширение процедуры оценки регулирующего воздействия на муниципальный уровень ориентировочно запланировано со второго полугодия 2018 года.



– Оценка регулирующего воздействия позволяет не допустить необдуманных решений и нецелевых бюджетных расходов при принятии того или иного нормативного правового акта, – добавила заместитель директора департамента экономики и стратегического планирования Ольга Шилкина. – Качественное проведение этого процесса поможет повысить доверие граждан и бизнеса к решениям, принимаемым органами власти на всех уровнях.



С начала текущего года подготовлено 52 заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, в том числе 5 проектов региональных законов. Семь заключений – отрицательные, они не допущены к рассмотрению в Ярославской областной Думе.



В отношении каждого третьего проекта нормативных правовых актов поступили мнения заинтересованных лиц в рамках проведения публичных консультаций.