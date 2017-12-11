​11 декабря глава региона Дмитрий Миронов принял участие в совещании руководителей «Единой России» с секретарями региональных отделений партии Центрального федерального округа, которое в Переславле-Залесском провел временно исполняющий полномочия секретаря Генерального совета партии Андрей Турчак. Мероприятие стало завершением серии его поездок по стране, организованных в преддверии съезда партии.



– Сегодня партия «Единая Россия» не просто ведущая политическая сила нашего региона. Это ответственный партнер исполнительной власти как на областном, так и на муниципальном уровне, – сказал Дмитрий Миронов. – Совместно мы подготовили и уже реализуем ряд проектов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в Ярославской области, создание комфортной среды проживания, повышение благосостояния граждан.



Дмитрий Миронов отметил, что депутаты фракции «Единая Россия» Ярославской областной Думы принимают активное участие в формировании регионального бюджета на новый трехлетний период, поддерживая позицию Правительства региона в том, что расходы не должны превышать доходы. Кроме того, в этом году партия совместно с Правительством области занималась реализацией губернаторской программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Она направлена на выполнение задачи по созданию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. В этом году в рамках программы выполнено около 500 проектов на сумму порядка 640 миллионов рублей.



– Проект, касающийся благоустройства городской среды, является одним из магистральных. Эту работу необходимо продолжать и развивать, так как она находит наибольшую поддержку у населения, – сказал Андрей Турчак. – Безусловно, такие проекты, как «Управдом», «Народный контроль», работа с обманутыми дольщиками, также должны сохраниться и в будущем году. В совокупности реализация федеральных и региональных проектов дает очень хорошие результаты.



Андрей Турчак высоко оценил работу ярославского регионального отделения «Единой России».



Также на заседании обсудили тему предстоящих президентских выборов. Дмитрий Миронов подчеркнул, что важно добиться полной открытости и абсолютной легитимности избирательного процесса.



Кроме того, были рассмотрены вопросы партийного строительства. Для улучшения коммуникации предложено переформатировать работу межрегиональных координационных советов. Сейчас их территории совпадают с границами избирательных округов. Пришло время, считают в руководстве партии, вернуться к старой нарезке и совместить их с границами федеральных округов.