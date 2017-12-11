​В регионе продолжается совершенствование системы водоотведения, инициированное губернатором Дмитрием Мироновым. Так, в Рыбинске проведена масштабная работа по установке жироуловителей на канализационных трубах кухонь предприятий общественного питания.



– Жироуловитель необходим для того, чтобы снизить нагрузку на канализационную сеть. Без этих установок на стенках труб откладываются загрязняющие вещества. Диаметр уменьшается, поэтому часто образуются засоры, – рассказал генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Сергей Ивенков. – Кроме того, идет огромная нагрузка на очистные сооружения. Тяжелые жиры проще поймать в начале пути, чем протащить через всю канализационную сеть города и снять на очистных сооружениях канализации.



В 2017 году водоканал выдал предписания по установке жироуловителей на 53 объектах. В перечень вошли не только кафе и рестораны, но и продовольственные магазины, в которых есть цеха по выпуску готовой продукции.



На проведение модернизации очистных систем отводилось от одного до шести месяцев. 46 предприятий работу уже выполнили. После установки жироуловителя они сообщали об этом в водоканал, и специалисты выезжали на место для проверки.



Нарушителям установленных сроков грозит штраф от 23 до 45 тысяч рублей ежемесячно. Размер штрафа зависит от количества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации, и от результатов анализа проб, отобранных водоканалом.



Совершенствование системы водоотведения позволит решить задачу по сохранению уникального природного символа России – реки Волги, поставленную Президентом страны Владимиром Путиным, а также выполнить поручение губернатора Дмитрия Миронова по обеспечению населения региона чистой водой.