|27 декабря в Ярославском цирке пройдет гала-представление социального проекта «Арена возможностей», который реализуется в регионе уже не первый год. Участие в нем принимают дети-инвалиды, артисты цирка и психологи ЯрГУ имени П.Г. Демидова.
В рамках проекта профессионалы весь год учили ребят жонглированию, работе с животными, гимнастике, клоунаде.
– Мы активно развиваем проекты, которые имеют социальную направленность, – подчеркнула директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Очень важно, что в этой работе задействованы как органы власти, так и общественные, образовательные организации. Все вместе мы помогаем ребятам с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свой потенциал и реализовать творческие способности.
Участники проекта видят жизнь цирка изнутри, становятся настоящими артистами. Кроме того, «Арена возможностей» – это способ их самовыражения, демонстрации силы и ловкости. Дети получают новые знания и навыки, а цирковые артисты – возможность передать накопленный творческий опыт юным артистам.
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вчера, 20:45
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