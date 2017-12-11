27 декабря в Ярославском цирке пройдет гала-представление социального проекта «Арена возможностей», который реализуется в регионе уже не первый год. Участие в нем принимают дети-инвалиды, артисты цирка и психологи ЯрГУ имени П.Г. Демидова.



В рамках проекта профессионалы весь год учили ребят жонглированию, работе с животными, гимнастике, клоунаде.



– Мы активно развиваем проекты, которые имеют социальную направленность, – подчеркнула директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Очень важно, что в этой работе задействованы как органы власти, так и общественные, образовательные организации. Все вместе мы помогаем ребятам с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свой потенциал и реализовать творческие способности.



Участники проекта видят жизнь цирка изнутри, становятся настоящими артистами. Кроме того, «Арена возможностей» – это способ их самовыражения, демонстрации силы и ловкости. Дети получают новые знания и навыки, а цирковые артисты – возможность передать накопленный творческий опыт юным артистам.