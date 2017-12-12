|Уважаемые жители Ярославской области!
12 декабря мы отмечаем государственный праздник – День Конституции Российской Федерации.
Принятый народом в 1993 году Основной Закон закрепляет основы конституционного строя, государственного устройства, образования представительных, исполнительных, судебных органов власти и системы местного самоуправления, он направлен на гарантию и защиту прав и свобод человека и гражданина.
Все мы хотим видеть нашу Родину сильной, независимой и процветающей, поэтому знать и чтить Конституцию – долг и обязанность каждого гражданина страны.
Желаю всем ярославцам мира, благополучия, успехов в труде на благо Ярославской области и всей России!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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