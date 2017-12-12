Сегодня в Правительстве Ярославской области, исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления региона с 12 до 20 часов пройдет Общероссийский день приема граждан.



Личный прием будут вести уполномоченные лица данных органов. При необходимости с согласия заявителей они будут организовывать личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.



Общероссийский день приема граждан проводится в День Конституции в соответствии с поручением Президента Российской Федерации с 2013 года. Личный прием осуществляется в порядке живой очереди при предъявлении паспорта.



Если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после Общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи заявителей обязаны проинформировать в течение трех рабочих дней.



Полная информация об адресах проведения приема заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации, на странице «Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальном сайте Правительства области.