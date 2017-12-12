​14 декабря в рамках Ярославского инвестиционного форума состоится дискуссия на тему «Роль женщины в развитии социального предпринимательства».



– Президент РФ Владимир Путин на девятом саммите БРИКС высказался в поддержку женского предпринимательства. И кто, как не женщина, понимает социальную значимость бизнеса, те возможности, которые дает открытие своего дела, для создания среды, комфортной для жизни людей, особенно с ограниченными возможностями, – пояснила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина.



В дискуссии также примет участие Наталия Жужнева, председатель ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру» и соучредитель компании «Родник», которую она создала совместно с родителями детей-инвалидов для решения проблем социально незащищенных групп граждан и семей с детьми. В Ярославле ООО «Родник» вместе с ЯРООИ «Лицом к миру» организует занятость людей с ментальной инвалидностью в ремесленных мастерских – гончарной, столярной, ткацко-швейной. В Ярославле охвачено около 100 человек, от полутора до 46 лет. У них уже начали получаться качественные изделия: керамика, тканые коврики, светильники.



– Мы хотим показать, что ребята не просто особенные, но и талантливые, способные. И, естественно, мы хотим обеспечить их рабочими местами, – рассказала Наталия Жужнева. – Поэтому организовали направление социального предпринимательства – продажу изделий, которые производят ребята вместе с педагогами. У нас есть интернет-магазин, сдаем работы в другие магазины. Второе направление – этот база отдыха «Лесной родник» под Гаврилов-Ямом, которая включается в программу постоянного проживания, но пока только летом.



В настоящее время ООО «Родник» и ЯРООИ «Лицом к миру» совместными усилиями восстанавливают базу отдыха «Лесной родник». Провести ремонт помещений и инфраструктуры позволила субсидия в размере 1,5 миллиона рублей, которую в 2017 году «Родник» получил по программе поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах.



Справка



Индекс женского предпринимательства (Women Business Index, WBI), который фиксирует уровень развития деловой и социальной среды для развития женского бизнеса в России, растет второй год подряд. Этот показатель рассчитывают «Опора России» и НАФИ на данных опроса одной тысячи женщин по случайной выборке и отдельно – 500 женщин, занимающихся предпринимательством. Согласно результатам четвертой волны исследования (оно проводится каждые полгода), во втором полугодии 2017 года индекс WBI составил 69,1 пункта, на 13 пунктов выше начального показателя второй половины 2015 года и на 10 п. п. – первого полугодия 2017-го. Значение индекса выше 50 указывает на преобладание позитивных оценок, ниже 50 – негативных. При расчете WBI учитываются такие факторы, как отношение женщин к предпринимательству, бизнес-климат, инфраструктура для старта бизнеса и личные качества женщин.



