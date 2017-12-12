​В регионе начал работу новый туристический маршрут «Культурный код Ярославии». Это уже четвертый из девяти брендовых маршрутов, разработанных в этом году для обновления туристических предложений Ярославской области.



«Культурный код» объединяет знаковые для развития истории и культуры региона объекты, ставшие визитной карточкой Ярославля, Переславля и Ростова. В их числе – древнейший памятник архитектуры Ярославля Спасо-Преображенский монастырь, история которого неразрывно связана с историей России. От стен монастыря в 1612 году народное ополчение Минина и Пожарского отправилось в Москву на бой с польскими интервентами. Именно здесь был обнаружен памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». В программе тура: Казанская часовня, Святые ворота и памятник Ярославу Мудрому, изображенные на 1000-рублевой купюре.



В стенах Спасо-Преображенского собора в Переславле крестили самого известного уроженца переславской земли святого благоверного князя Александра Невского. А в Белой палате Ростовского кремля восстановили одну из старейших музейных экспозиций в стране, которая открылась здесь в 1883 году. Ростовский кремль – Архиерейский двор ростовских митрополитов претендует на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В программу включено и знакомство с уникальной техникой эмалевой росписи – ростовской финифтью.



– Региональные туристические маршруты сформированы таким образом, чтобы гости могли увидеть Ярославскую область по-новому. Туры охватывают темы истории, культуры, гастрономических традиций, народных ремесел, рассказывают о знаковых объектах Ярославии, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Также мы рассчитываем на то, что они будут популярны и у жителей региона – это идеальный способ провести выходные с семьей и близкими людьми и лучше узнать родной край.



Линейка брендовых маршрутов разработана в рамках реализации стратегии «10 точек роста». Турпакеты разбиты по темам, ориентированным как на гостей, так и на жителей региона: «Советская эпоха в Ярославии», «Культурный код Ярославии», «Ярославская трапеза», «Территория первых», «Ретромеханика», «Ярославский крафт», «Города у воды», «Кому на Руси жить хорошо» и «Родина непобедимого адмирала Федора Ушакова». В настоящее время маршруты работают в тестовом режиме, и уже в следующем сезоне туроператоры готовы включать их в свои предложения.