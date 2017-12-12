|Сегодня первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин встретился с руководством и врачами детской больницы №1. На встрече обсуждался возможный переезд двух отделений ДКБ №1, в том числе занимающегося детьми с муковисцидозом, в помещения больницы РЖД.
– Помещения больницы РЖД соответствуют всем стандартам. Мы думаем, что сюда смогут спокойно переехать два отделения детской больницы – пульмонологическое и аллергологическое, – сообщил директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев.
По словам Виктора Костина, мнение медицинского коллектива детской больницы будет играть в решении этого вопроса определяющую роль.
– Я предлагаю коллективу лично съездить в больницу РЖД и посмотреть помещение. Это, возможно, ваше будущее место работы, и, безусловно, мы будем учитывать ваше мнение в принятии окончательного решения, – добавил Виктор Костин.
Сегодня врачи детской больницы №1 уже познакомились с планом здания. В ближайшее время им представится возможность посмотреть на него изнутри и самим оценить, насколько комфортно будет там маленьким пациентам лечиться, а медицинскому персоналу – работать. По словам заведующей пульмонологическим отделением ДКБ №1 Ирины Ашеровой, врачи рады, что ситуация стала для них проясняться.
– Конечно, мы хотели бы, чтобы переезд произошел в самые короткие сроки. Нам надо самим посмотреть на помещения, которые нам могут предоставить, и после этого совместно с департаментом здравоохранения мы примем решение, – отметила Ирина Ашерова.
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