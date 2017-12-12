​С начала года в регионе в ходе инспекционных выездов проведена проверка целевого использования более чем 560 помещений, предоставленных детям-сиротам. По выявленным нарушениям, в числе которых – сдача квартир в субаренду, направлено десять исковых заявлений в суд. Пять из них удовлетворено, остальные находятся в стадии рассмотрения.



– На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере более чем 395 миллионов рублей, в том числе более 35 миллионов – из федерального бюджета, – пояснил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – И очень важно проводить контролирующие мероприятия, для того чтобы предоставленные квартиры использовались по назначению, а помощь предоставлялась прежде всего тем, кто в ней особенно нуждается.



Плановые проверки жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, проводятся ежемесячно. Очередной рейд был организован сотрудниками департамента имущественных и земельных отношений и службы постинтернатного сопровождения департамента образования Ярославской области в Переславле-Залесском. Проинспектировано 23 квартиры.



– Специальной комиссией проверены жилые помещения, предоставленные детям-сиротам по договорам найма в 2016 году, – сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – По результатам проверки установлено, что техническое и санитарное состояние жилых помещений удовлетворительное. Замечаний по качеству жилых помещений и общего имущества не имеется. Однако выявлены факты непроживания нанимателей в квартирах, а также установлены нарушения обязанности нанимателей по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги управляющей и ресурсоснабжающим организациям. По всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры и организована необходимая претензионная работа.