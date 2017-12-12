​Сегодня в Ярославской филармонии откроется VI Международный конкурс пианистов им. Алексея Наседкина. В этом году в прослушиваниях примут участие 66 юных талантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Нижнего Новгорода, Владимира, Рыбинска и других городов России, а также из Республики Беларусь и Норвегии.



В концерте примет участие Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением народного артиста России Мурада Аннамамедова.



Конкурс посвящен памяти выдающегося пианиста XX века, лауреата международных конкурсов, народного артиста России, профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и музыкальной академии «Musashino» в Токио Алексея Наседкина.



Мероприятие проводится раз в три года с целью творческой поддержки юных пианистов, талантливых исполнителей и преподавателей.