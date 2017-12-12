​В Ярославле начала работу межрегиональная научно-практическая конференция. Участие в ней принимают представители Минобрнауки, Высшей школы экономики, Российской академии образования, института Гете и университета Касселя из Германии, ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, педагоги, руководители органов управления образованием, профессиональных объединений, директора школ, методисты – около 600 человек. Организатором мероприятия стал ярославский Институт развития образования.



– На конференции будут не только подведены итоги работы за год, но и сформулированы новые задачи, обозначены новые направления работы, – сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Мы видим, что наш Институт развития образования занимает лидирующие позиции в отрасли и выступает зачинателем очень многих важных событий. Он является федеральной инновационной площадкой по двум значимым направлениям: формирование условий для создания пространства образовательных возможностей для наших школьников и дополнительное образование, которое в настоящее время приобретает особую роль.



Работа конференции организована в разных форматах – авторские семинары, мастер-классы, тренинги, круглые столы и дискуссии – и на разных площадках региона с учетом потребностей целевых групп.



Например, стратегию развития кадрового потенциала региональной системы образования обсудят, помимо прочего, в формате форсайт-сессии – на своего рода мозговом штурме, где участники определяют желаемый образ будущего и договариваются о действиях по его достижению.



Тему дополнительного образования детей будут рассматривать на площадке детского технопарка «Кванториум» и Рыбинского информационно-образовательного центра.



Об инклюзивном образовании и особенностях обучения детей с умственной отсталостью и расстройствами аутического спектра будут говорить на базе образовательных организаций соответствующего профиля – Багряниковской школы-интерната и ярославского детского сада №35. На тренингах в ярославском Институте развития образования научат вести диалог с семьями, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, представят инновационные технологии инклюзивного обучения детей, возможности арт-терапии, специфику использования мультисенсорного пособия «Нумикон».



Еще одно направление работы – региональная поддержка образовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты. На дискуссионной площадке участники конференции поделятся эффективными практиками в работе с детьми с рисками школьной неуспешности.



Важной темой станет и работа служб школьной медиации. В Ярославской области региональный инновационный проект по развитию этого направления успешно реализуется с 2015 года. В шести муниципальных образованиях разработаны и апробированы различные модели детских служб медиации. В ноябре состоялся фестиваль таких служб.



Также на конференции будет рассмотрен вопрос модернизации содержания и технологий общего образования.



– Мы подводим итоги и хотим, чтобы люди услышали и использовали наши наработки, – рассказала ректор ярославского Института развития образования Ангелина Золотарева. – То, что касается, например, обновления содержания технологий образования. Сегодня в России создаются предметные концепции с расчетом на региональную составляющую. Мы пытаемся на основе нашей промышленности, нашей культуры, нашей природы, исторического наследия разработать содержание преподавания предметов в соответствии с этими федеральными концепциями.



Участники конференции смогут обменяться опытом, расширить сеть профессиональных контактов, найти единомышленников для будущих совместных проектов. Многие выступления будут транслироваться в режиме онлайн.