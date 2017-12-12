​12 – 13 декабря в Москве проходят V Всероссийский съезд по охране окружающей среды и II Международная выставка-форум «Экотех». Участие в них принимают специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, заместитель председателя Правительства РФ Александр Хлопонин, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, а также представители руководства федеральных надзорных органов, науки, бизнеса, субъектов Российской Федерации, реализовавших наиболее успешные проекты в рамках мероприятий Года экологии и особо охраняемых территорий.



В рамках съезда министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской провел заседание Федерального экологического совета на тему «Год экологии в Российской Федерации: главные задачи, их реализация и перспективы», на котором были награждены регионы и компании, отличившиеся в сфере охраны окружающей среды. Ярославская область отмечена дипломом как лидер в номинации «Регионы, проводившие наиболее активную экологическую политику в Год экологии».



– Реализация проектов, направленных на экологическое образование и воспитание, не менее важна, чем решение существующих экологических проблем, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В этом году на территории региона удалось реализовать и дать старт множеству проектов, направленных на охрану окружающей среды и экологическое воспитание населения. Ярославская область стала инициатором разработки паспорта федерального проекта «Чистая Волга», заняла лидирующие позиции на федеральном уровне в сфере информационной экологической открытости. Также регион один из лучших по эффективности мероприятий в части ликвидации несанкционированных свалок. В следующем году мы продолжим экологическую работу для обеспечения безопасности населения.



Также участники форума приняли участие в дискуссиях, посвященных экологическому законодательству РФ, государственному мониторингу состояния недр, переходу на новую систему обращения с отходами и особо охраняемым природным территориям.