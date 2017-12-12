​Уникальную коллекцию Ярославского художественного музея пополнило произведение Йориса ван Сона «Натюрморт с фруктами, чашей и устрицами». Картина, написанная в XVII веке, подарена фондом Сергея Ролдугина «Возрождение традиций».



– Сегодня мы присутствуем при поистине эпохальном событии – передаче столь ценного произведения, натюрморта Йориса ван Сона, в дар музею, – сказала директор департамента культуры Марина Васильева. – Мы знаем, что около ста музеев нашей страны претендовали на его получение. И для нас большая честь пройти этот конкурс. Теперь произведение украсит коллекцию зарубежного искусства Ярославского художественного музея.



«Натюрморт с фруктами, чашей и устрицами» – образец фламандской живописи, принадлежащий к категории «роскошных» натюрмортов третьей четверти XVII века. В презентации картины принял участие аккредитованный эксперт Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров (IKA & AD) и Министерства культуры РФ Вадим Садков.



– Это произведение написано достаточно известным фламандским художником, – отметил Вадим Садков. – Определенно это работа высокого художественного уровня. Я поздравляю ярославский музей с таким приобретением!



Современники высоко ценили произведения Йориса ван Сона, называя его «совершенным в области изображения фруктов и цветов». В настоящее время основные работы мастера хранятся в музеях Балтимора, Брюгге, Брюсселя, Кембриджа, Дюссельдорфа, Гданьска, Карлсруэ, Касселя, Любека, Мадрида, Шлейсгейма, Стокгольма, Тура, Упсалы и Санкт-Петербурга.



– Повод, собравший нас сегодня в парадном зале музея, можно назвать историческим, – отметила директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина. – «Натюрморт с фруктами, чашей и устрицами», несомненно, станет жемчужиной собрания нашего музея и будет представлен в постоянной экспозиции.



Картина позволит более полно представить в музее искусство Голландии XVII века. В коллекции ЯХМ есть также пейзаж и два жанровых полотна этого направления.