|В текущем году инспекция административно-технического надзора Ярославской области вынесла 1686 постановлений об административных нарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 17 миллионов рублей. Такие цифры сегодня были озвучены на расширенном заседании Правительства региона.
– Вы знаете, что год назад инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники была переименована в инспекцию административно-технического надзора. С 1 января ей переданы дополнительные полномочия по государственному надзору за безопасностью посетителей аттракционов и государственному контролю в сфере благоустройства, – отметил председатель Правительства Дмитрий Степаненко. – К сожалению, как показывает практика, нарушений разного рода в этой сфере еще очень много. Больше всего нареканий вызывает использование детских и спортивных площадок, а также мест отдыха.
Как рассказал руководитель инспекции Сергей Кайгородов, в период с января по декабрь этого года выявлено 2703 нарушения, более полутора тысяч из них – на территории Ярославля и Ярославского района. 454 нарушения зафиксировано в Рыбинском районе, 195 – в Переславском, 117 – в Угличском.
Часто о нарушениях в инспекцию сообщали сами жители. Наибольшее количество жалоб касалось припаркованных в неположенных местах автомобилей.
– Для решения данной проблемы, конечно, требуется комплексный подход. Однако с помощью административного воздействия, а также проводимой инспекторами разъяснительной работы в некоторых дворах уже удалось добиться положительного результата, – отметил Сергей Кайгородов.
Он также сообщил, что инспекция контролирует вопросы, связанные с обеспечением чистоты на территориях городов и сельских поселений. Регулярно проводятся проверки на предмет соблюдения графика вывоза мусора ответственными за это лицами.
Большое внимание уделяется содержанию тротуаров в зимнее время. В I квартале этого года за неоднократные нарушения периодичности уборки улиц ответственные лица привлечены к административным взысканиям на 1,5 миллиона рублей. Кроме того, с начала года организовано 37 рейдовых мероприятий, направленных на восстановление уличного и внутриквартального освещения.
По поручению губернатора области Дмитрия Миронова проведена серьезная работа по контролю за содержанием фасадов зданий. Выявлено 197 административных правонарушений, большинство из которых уже устранено. Наибольший охват – в Рыбинске, Ростове, Ярославле. Только в Рыбинске с января наложено штрафов на сумму 325 тысяч рублей.
– Пристальное внимание к этому направлению обусловлено задачей по формированию комфортной городской среды, – сказал Сергей Кайгородов.
Также инспекцией проведены масштабные проверки содержания территорий, прилегающих к объектам незавершенного строительства. Сотрудники проверяли наличие ограждений, козырьков и тротуаров под ними.
Всего по итогам работы с начала года общая сумма штрафов, наложенных инспекцией за правонарушения в сфере благоустройства, составила 17107900 рублей.
В период с 1 апреля по 1 декабря инспекторами проведено 30 рейдов в парки и места отдыха. Составлено 17 протоколов, направлено восемь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. К настоящему времени все замечания учтены.
Дмитрий Степаненко подчеркнул, что наложение штрафов не является главной задачей. Основная цель – обеспечить безопасность людей, улучшить качество их жизни.
Большая работа проведена в сфере контроля за состоянием поднадзорной техники. В более чем 300 рейдах проверено 2,5 тысячи единиц. В целях профилактики правонарушений были организованы операции «Снегоход», «Трактор» и «Прицеп».
В завершение обсуждения участники заседания обозначили перспективные направления в сфере административно-технического надзора. Так, сейчас прорабатывается вопрос внедрения системы фиксации административных правонарушений в сфере благоустройства территорий. Кроме того, намечены шаги по привлечению общественных организаций к участию в надзорных мероприятиях. Уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с руководством регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Прорабатывается вопрос создания при инспекции института внештатных инспекторов.
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