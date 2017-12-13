​Прорывные инновационные разработки будут представлены на ежегодном инвестиционном форуме в Ярославле 14 декабря. Это 12 стартап-проектов в сферах медицины, ЖКХ, промышленности, IT, безопасности. Оценку им дадут эксперты, венчурные инвесторы, а также участники форума – путем голосования.



Вниманию общественности будут представлены наиболее интересные разработки, имеющие реальное практическое применение. В их числе – система поиска заблудившихся людей в труднодоступной местности «Факел», доступный и эффективный аппаратный комплекс, позволяющий значительно сократить расходы на поисково-спасательные работы. Существующие решения стоят десятки тысяч рублей и, как следствие, не получили массового распространения. Разработанный для массового приобретения радиоответчик имеет цену, сопоставимую с ценой сотового телефона бюджетного класса. При этом его массогабаритные характеристики меньше. Система может быть дооснащена сигнальным пистолетом со специальным снарядом. Он подает не только традиционный световой сигнал, но и радиосигнал, который может быть уловлен спасателями.