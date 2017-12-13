|В Ярославской области успешно внедряется автоматизированная система диспетчеризации в сфере здравоохранения. На данный момент все автомобили скорой медицинской помощи оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Установка бортового оборудования позволяет оптимизировать процесс оказания скорой и экстренной помощи населению – сократить время приема и передачи вызова диспетчером, приезда скорой к месту вызова, а также обеспечить готовность лечебного учреждения к оказанию помощи при экстренной госпитализации.
– В регионе сегодня две станции скорой медицинской помощи и 20 диспетчерских пунктов, – сообщил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов. – В Ярославле система уже показывает хорошие результаты. Диспетчер видит на карте, откуда поступил сигнал, наиболее близкую к месту вызова бригаду скорой помощи и быстро строит маршрут. В результате время ожидания медиков сокращается. Программа информатизации станций скорой помощи в регионе реализуется при поддержке Правительства области, а также благодаря слаженной работе двух департаментов – здравоохранения и информатизации и связи.
На базе станции скорой медицинской помощи в Ярославле создана единая диспетчерская служба. Один из сервисов позволяет врачам после приема вызова получить доступ к электронной медицинской карте пациента и передать информацию о вызове в поликлинику по месту жительства. В дальнейшем системой автоматической диспетчеризации постепенно будут охвачены и все районы области.
Также в регионе сегодня проводятся мероприятия по внедрению программного обеспечения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
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вчера, 16:30
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