|Вчера впервые в регионе в здании Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова прошли необычные робогонки, организатором которых стал департамент информатизации и связи Ярославской области.
В соревнованиях приняли участие около ста детей из разных муниципальных районов. Ребята соревновались в четырех возрастных категориях. Самому младшему участнику – 5 лет.
– Мы рады, что соревновательный сезон «Ярробот», который мы инициировали, приносит ощутимые плоды: все больше открывается точек развития робототехники для детей и молодежи, все больше молодых и очень молодых людей включается в технологические процессы образования, – сказал первый заместитель директора департамента информатизации и связи Михаил Чистяков. – Соревнования проведены благодаря поддержке и инициативе федеральной бизнес-комании. Это отличный опыт взаимодействия власти и бизнеса на благо детей, инноваций и информационных технологий в эпоху цифровой экономики.
Дошкольники представляли своих роботов из лего. У учащихся 1 – 2-х классов задача была сложнее, их конструкции должны были отличаться какими-то умениями: танцевали, поздравляли с Новым годом. В возрастной категории 3 – 4-х классов роботы соревновались в скоростном прохождении трассы, а в категории 5 – 7-х классов не просто проходили дистанцию, но и тащили сани Деда Мороза.
Во многих номинациях победителями стали представители Тутаева. Далее в общем зачете – Ярославль и Гаврилов-Ям.
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вчера, 17:30
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