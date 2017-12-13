​Вчера впервые в регионе в здании Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова прошли необычные робогонки, организатором которых стал департамент информатизации и связи Ярославской области.



В соревнованиях приняли участие около ста детей из разных муниципальных районов. Ребята соревновались в четырех возрастных категориях. Самому младшему участнику – 5 лет.



– Мы рады, что соревновательный сезон «Ярробот», который мы инициировали, приносит ощутимые плоды: все больше открывается точек развития робототехники для детей и молодежи, все больше молодых и очень молодых людей включается в технологические процессы образования, – сказал первый заместитель директора департамента информатизации и связи Михаил Чистяков. – Соревнования проведены благодаря поддержке и инициативе федеральной бизнес-комании. Это отличный опыт взаимодействия власти и бизнеса на благо детей, инноваций и информационных технологий в эпоху цифровой экономики.



Дошкольники представляли своих роботов из лего. У учащихся 1 – 2-х классов задача была сложнее, их конструкции должны были отличаться какими-то умениями: танцевали, поздравляли с Новым годом. В возрастной категории 3 – 4-х классов роботы соревновались в скоростном прохождении трассы, а в категории 5 – 7-х классов не просто проходили дистанцию, но и тащили сани Деда Мороза.



Во многих номинациях победителями стали представители Тутаева. Далее в общем зачете – Ярославль и Гаврилов-Ям.