|Возобновлено строительство жилого дома на улице Новоселковской в Ярославле. Объект, признанный проблемным в соответствии с требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации, находится на контроле у Правительства области.
В 14-этажном доме 196 квартир, заключено 56 договоров долевого участия.
ООО «СтройБизнесИнвест» начало строительство в 2014 году, однако через год работы были прекращены. Дольщики до сих пор не получили свои квартиры, хотя в соответствии с договорами это должно было произойти еще в прошлом году.
Арбитражным судом Ярославской области возбуждено производство по делу о банкротстве ООО «СтройБизнесИнвест». В отношении директора компании возбуждено уголовное дело.
При содействии Правительства Ярославской области и арбитражного управляющего ООО «СтройБизнесИнвест» было принято решение о возобновлении строительства жилого дома с привлечением подрядной организации – ООО «Ярнефтехимстрой-3».
– Правительству области удалось возобновить строительство объекта, находящегося в процедуре внешнего наблюдения. Были выработаны взаимоприемлемые договоренности, – сказал директор регионального департамента строительства Виктор Неженец. – Сейчас, как мы видим, работы идут полным ходом. Мы рассчитываем, что в четвертом квартале 2018 года люди смогут получить долгожданное жилье.
Сегодня в региональном реестре пострадавших дольщики 20 проблемных домов. Ситуация по каждому объекту находится под контролем Правительства области. Еженедельно губернатору Дмитрию Миронову на оперативных совещаниях докладывают об изменениях и принимаемых мерах. С начала 2017 года уже сдано 12 проблемных домов, более тысячи человек улучшили свои жилищные условия, тогда как в 2016 году в эксплуатацию было введено всего два долгостроя.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:45
35 просмотров
2017.12.14 Департамент финансов Ярославской области: «По результатам 2017 года ожидается снижение уровня государственного долга»2017.12.13 По программе переселения соотечественников в этом году в регион переехали 645 человек2017.12.13 Педагоги дополнительного образования посетили «Кванториум»2017.12.13 Ярославская область – на 11-м месте в общероссийском рейтинге эффективности работы органов госжилнадзора2017.12.13 Максим Авдеев: «Впервые Ярославский инвестиционный форум масштабирован на общероссийскую экономическую повестку»