​Возобновлено строительство жилого дома на улице Новоселковской в Ярославле. Объект, признанный проблемным в соответствии с требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации, находится на контроле у Правительства области.



В 14-этажном доме 196 квартир, заключено 56 договоров долевого участия.



ООО «СтройБизнесИнвест» начало строительство в 2014 году, однако через год работы были прекращены. Дольщики до сих пор не получили свои квартиры, хотя в соответствии с договорами это должно было произойти еще в прошлом году.



Арбитражным судом Ярославской области возбуждено производство по делу о банкротстве ООО «СтройБизнесИнвест». В отношении директора компании возбуждено уголовное дело.



При содействии Правительства Ярославской области и арбитражного управляющего ООО «СтройБизнесИнвест» было принято решение о возобновлении строительства жилого дома с привлечением подрядной организации – ООО «Ярнефтехимстрой-3».



– Правительству области удалось возобновить строительство объекта, находящегося в процедуре внешнего наблюдения. Были выработаны взаимоприемлемые договоренности, – сказал директор регионального департамента строительства Виктор Неженец. – Сейчас, как мы видим, работы идут полным ходом. Мы рассчитываем, что в четвертом квартале 2018 года люди смогут получить долгожданное жилье.



Сегодня в региональном реестре пострадавших дольщики 20 проблемных домов. Ситуация по каждому объекту находится под контролем Правительства области. Еженедельно губернатору Дмитрию Миронову на оперативных совещаниях докладывают об изменениях и принимаемых мерах. С начала 2017 года уже сдано 12 проблемных домов, более тысячи человек улучшили свои жилищные условия, тогда как в 2016 году в эксплуатацию было введено всего два долгостроя.