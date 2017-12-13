​14 декабря в Ярославле стартует инвестиционный форум. Традиционное для региона событие в этом году превратится в масштабный симпозиум, который соберет на своей площадке порядка тысячи участников, лучших отраслевых экспертов, руководителей федеральных государственных и бизнес-структур, крупных инвесторов.



Главной темой Ярославского инвестфорума в этом году названы инвестиции в человека. Программа мероприятия основана на главных федеральных экономических трендах сегодняшнего дня, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. Это поддержка высокотехнологичных инноваций, стимулирование предпринимательства, развитие инвестиционного потенциала территорий и вложения в социальную, экономическую и туристическую инфраструктуру, реализация кластерной политики.



– Впервые Ярославский инвестиционный форум масштабирован на общероссийскую экономическую повестку с учетом главных векторов развития, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Повестка форума носит исключительно прикладной характер и нацелена на формирование тенденций повышения качества жизни населения региона. В том числе – заявленных в стратегии «10 точек роста», утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым. Проекты, которые будут обсуждаться, направлены не только на бизнес-среду, но и на социальную. Нам важен не только человек в экономике, но и в первую очередь человек в перспективе будущего: как развивать моногорода, как стимулировать активную позицию людей по отношению к окружающему миру, как формировать жизненную среду, как привлекать бизнес к решению социально значимых проблем.



Внимание к развитию инвестиционной среды Ярославской области активно проявляется на федеральном уровне. В рамках пленарной сессии форума будет озвучено приветственное послание Совета Федерации и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также послание Министерства промышленности и торговли РФ и лично главы ведомства.