​Итоги работы государственного жилищного надзора на территории Ярославской области за первое полугодие 2017 года были озвучены 13 декабря на расширенном заседании регионального Правительства.



Ярославская область заняла 11-е место среди 85 регионов России в рейтинге эффективности работы органов государственного жилищного надзора. Рейтинг составлен Министерством строительства Российской Федерации. Наш регион поднялся на восемь позиций по сравнению с аналогичным рейтингом 2016 года и разделил 11-е место с Москвой.



– Жилой фонд региона на сегодняшний день составляет свыше 23 миллионов квадратных метров. Управление многоквартирными домами осуществляют 136 управляющих организаций и более 1200 товариществ собственников жилья, – рассказал председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. – Госжилнадзор совместно с представителями муниципальной власти осуществляет контроль качества работы управляющих компаний на всей территории Ярославской области, направленный на пресечение деятельности недобросовестных организаций, которые накапливают долги перед ресурсниками.



За последние девять месяцев в департамент государственного жилищного надзора поступило более 14 тысяч заявлений, что составляет почти половину всех обращений граждан, поступивших в структуры Правительства области. Проведено 4 тысячи проверок, выявлено более 7 тысяч нарушений. Количество проверок и зафиксированных нарушений выросло в 5 – 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



– Положительный эффект в тенденции некоторого уменьшения количества жалоб на работу управляющих компаний в сравнении с прошлым годом достигнут благодаря масштабной разъяснительной работе департамента, которая проводилась во всех муниципальных районах области в рамках форума «Ярославский управдом», – отметила директор департамента госжилнадзора – главный государственный жилищный инспектор Елена Скоробогатова. – Руководством департамента государственного жилищного надзора проводились осмотры технического состояния жилого фонда, встречи с главами районов, сотрудниками управляющих организаций и собственниками жилья.



В департамент поступают жалобы на неисправности инженерных коммуникаций, протечки через кровлю и на другие нарушения, наличие которых свидетельствует о плохой подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период. При этом соответствующие паспорта подписаны руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций.



Елена Скоробогатова подчеркнула, что для качественной подготовки домов к зиме необходимо подписание паспорта готовности дома еще и представителем совета дома.



По ее словам, действенный рычаг для недобросовестных управляющих компаний – штрафные санкции. Сумма штрафов за девять месяцев 2017 года составила 139 миллионов рублей.



Также департамент столкнулся с проблемой «запасных» лицензий управляющих компаний и стал инициатором поправок в федеральное законодательство. В результате разработан проект постановления Правительства России о запрете выдачи лицензий управляющим организациям со схожими наименованиями.



С целью сделать процесс аннулирования лицензий рабочим механизмом Минстрой России в настоящее время разработал законопроект, позволяющий в полной мере бороться с недобросовестными компаниями. Данные изменения вступят в силу в наступающем году.



– Еще одно из наиболее значимых направлений в деятельности департамента – это контроль безопасного использования газового оборудования и техобслуживание дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Мы ведем контроль и над тем, как муниципальные власти организуют работу по заключению таких договоров. Охватить в стопроцентном объеме контрольно-надзорными мероприятиями весь жилой фонд крайне важно, – подчеркнула Елена Скоробогатова.