В регионе продолжает работу межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития образования в Ярославской области». Ее участники – педагоги, руководители органов управления образованием, директора школ, методисты, руководители профессиональных объединений.



Работа конференции организована в разных форматах: авторские семинары, мастер-классы, тренинги, круглые столы и дискуссии. Сегодня тему дополнительного образования детей обсуждали на площадке детского технопарка «Кванториум» и Рыбинского информационно-образовательного центра.



Работа малой конференции началась с экскурсии по «Кванториуму». Федеральная сеть таких технопарков создается по инициативе Президента России Владимира Путина. Педагоги ознакомились с материально-технической базой учреждения, методической литературой, обсудили с сотрудниками «Кванториума» перспективы сотрудничества.



Разговор продолжился в информационно-образовательном центре Рыбинска. Были рассмотрены вопросы обновления содержания технического образования, информационные технологии в развитии творческих способностей детей, перспективы развития судомоделизма и робототехники. С докладами выступили педагоги из Ярославля, Рыбинска, Гаврилов-Яма, Тутаева.



– Есть задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным, по увеличению охвата детей услугами дополнительного образования. Мы должны разработать систему подсчета количества детей, которые ими пользуются, – отметила ректор ярославского Института развития образования Ангелина Золотарева. – Необходимо включать негосударственные некоммерческие организации в реестр организаций допобразования, создавать навигаторы, новые технологии работы с детьми. Введен профстандарт педагога допобразования – это тоже новый для нас продукт, и мы ищем механизм, как его реализовать. Нового много, и в рамках конференции мы хотим рассказать, что готовы сделать.