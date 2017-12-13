|13 декабря на заседании Координационного совета по демографической политике и формированию здорового образа жизни, которое провел первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин, обсудили результаты программы «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
Программа действует с 2014 года. За это время в регион приехали 4964 человека (2350 человек – участники и 2614 – члены их семей). Только за этот год жить в Ярославской области пожелали остаться 645 человек. Большая часть из них – граждане Украины. 61 процент выбрали города. Самыми привлекательными остаются Ярославль и Рыбинск.
Программа помогает не только переехать, но и получить гражданство России в ускоренном порядке.
Как сообщила заместитель директора департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина, с целью дополнительной поддержки этой категории граждан, имеющих несовершеннолетних детей, в 2017 году, как и в прошлые годы, выделены средства на выплату единовременного пособия на жилищное обустройство. Получатели – родители, имеющие троих и более детей, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет, одинокие родители и студенты. Размер единовременного пособия в этом году составил 15 тысяч рублей (для многодетных – 30 тысяч рублей).
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вчера, 20:15
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