​По результатам за 2017 год ожидается снижение уровня государственного долга до 72% доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, по сравнению с 76,5% на начало года. Такую информацию озвучили в департаменте финансов Ярославской области.



Также до конца этого года будет проведена реструктуризация задолженности по всем бюджетным кредитам, предоставленным области в 2016-2017 годах. При реструктуризации платежи по долгу будут перенесены на 2018-2024 годы, а при выполнении условий реструктуризации по результатам за 2018-2019 годы можно будет рассчитывать на перенос срока погашения до 2029 года.



При этом на федеральном уровне принято решение о предоставлении Ярославской области, в целях финансирования первоочередных расходов, бюджетного кредита в сумме 763,155 млн. руб. Как отметили в региональном департаменте финансов, по сути, эта мера говорит о дополнительной поддержке области со стороны Минфина страны.



Для получения кредита необходимо внести изменения в бюджет и предусмотреть дефицит, так как кредит предоставляется на покрытие дефицита. При этом условия ранее заключенных соглашений с Министерством финансов РФ будут соблюдаться.



Привлечение данного кредита не окажет существенного влияния на рост долговой нагрузки, в том числе на расходы на обслуживание госдолга в связи с низкой процентной ставкой 0,1% годовых.