|В Ярославской области одиноких пенсионеров устраивают в приемные семьи. С 2014 года в регионе развивается одна из форм работы с населением, которая позволяет пожилым людям найти хоть приемную, но семью.
Сначала это был эксперимент, но он тут же дал отличные результаты. Жители области активно включились в процесс, и был создан специальный банк данных приемных семей, куда заносится информация о возможных участниках программы – их материальном положении, наличии жилплощади, психологических характеристиках и так далее.
Стать приемной может не каждая семья. Условия, куда будет перевезен пожилой человек, должны соответствовать определенным требованиям: у пенсионера должна быть отдельная меблированная комната площадью от 8 квадратных метров, организовано полноценное питание. Немаловажный фактор также психологическая совместимость.
Программу реализует департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области. По словам заместителя директора департамента Светланы Трифоновой, эта форма работы с пожилыми людьми помогает пенсионерам обрести дом, качественно устроить свою жизнь и получить достойный уход.
– В этом году у нас образовалось 56 приемных семей, – сообщила Светлана Трифонова. – В основном в сельской местности. На следующий год заявки поступили от 84 семей. Нас очень радует, что неравнодушные граждане готовы ухаживать и за инвалидами, и за лежачими бабушками и дедушками.
Приемная семья получает ежемесячное денежное вознаграждение из областного бюджета в размере 8 тысяч рублей. Чтобы исключить любые мошеннические схемы, в соответствии с постановлением о приемных семьях эту работу организуют муниципальные комплексные центры социального обслуживания населения.
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вчера, 18:00
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