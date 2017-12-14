​За 11 месяцев этого года число погибших в ДТП на территории Ярославской области сократилось почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом в ходе заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил заместитель губернатора Андрей Шабалин.



Есть положительная динамика и по другим направлениям. Так, количество аварий, совершенных по вине пьяных водителей, уменьшилось на 6,7 процента. Это стало результатом системной работы и организации межведомственного взаимодействия.



– Прошу обратить особое внимание на необходимость реализации полного комплекса мероприятий по предотвращению пьянства за рулем в период новогодних праздников, – сказал Андрей Шабалин. – В эти дни контроль за соблюдением правил дорожного движения должен быть усилен на территории всей Ярославской области.



Участники совещания обсудили обеспечение безопасности на аварийно опасных участках улично-дорожной сети, а также обустройство пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами. Было отмечено, что в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Ярославской агломерации в текущем году устранено 23 места концентрации ДТП с установкой и модернизацией светофоров, устройством тросового ограждения. Данная работа будет продолжена.



Андрей Шабалин подчеркнул важность профилактической деятельности, особенно по обучению безопасному поведению на дорогах, а также организации обратной связи с населением, широкой пропаганды горячих линий, по телефонам которых люди могут сообщать о нарушениях и неадекватном поведении водителей.