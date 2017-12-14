​Итогом работы первого дня Ярославского инвестиционного форума, направленного на привлечение инвестиций в региональную экономику, стало подписание соглашений на общую сумму более 2 миллиардов рублей.



По итогам переговоров с руководством «Банка ВТБ» подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на создание благоприятной среды для инвесторов и реализацию основных направлений в рамках программы развития Ярославской области «10 точек роста». Предусмотрены решение приоритетных социально-экономических задач, укрепление экономического и промышленного потенциала региона, реализация проектов и программ в рамках государственно-частного партнерства, а также обеспечение организаций широким спектром высококачественных банковских услуг.



Еще одно важное соглашение – между Корпорацией развития Ярославской области и китайской корпорацией CPP о сотрудничестве в сферах транспорта, коммунального хозяйства, энергоснабжения, связи и телекоммуникаций, здравоохранения, образования, социального обслуживания и других на территории региона.



– Каждое из подписанных соглашений – это результат долгосрочных переговоров, серьезные вливания в региональную экономику. Работа с инвесторами является четким вектором развития Ярославской области, где создана комфортная инвестиционная среда, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев.



Результатом подписания соглашения с ООО «Викамед» общим объемом инвестиций более 500 миллионов рублей станет строительство производства одноразовых медицинских изделий из нетканых материалов в Гаврилов-Яме и создание более чем 300 новых рабочих мест.



На базе Речного порта в Ярославле появится кораблестроительное производство на основе композитных материалов. Общая стоимость проекта – 400 миллионов рублей. Инвестиционное соглашение с ООО «Композитное кораблестроение» предусматривает создание 30 рабочих мест.



На форуме также заключено соглашение о строительстве завода по производству подъемных машин на территории завода «Угличмаш». На эти цели будет направлено порядка 200 миллионов инвестиций. Производительность предприятия составит 300 машин в год. Возрождение промышленной площадки «Угличмаш» станет хорошим толчком для развития промышленности города. Будет создано 180 рабочих мест.



Очередным этапом развития туристического кластера станет реализация проекта по строительству многофункциональных комплексов дорожного сервиса на территории региона с ориентировочным объемом инвестиций не менее 100 миллионов рублей. В декабре состоялось открытие первого в регионе многофункционального комплекса европейского уровня, построенного в Ростовском районе к празднованию 50-летия Золотого кольца России.



Еще одним интересным с точки зрения развития туристического кластера в регионе стало подписание Соглашения с ООО «Паритет-Центр» о реализации проекта «Прогулки на туристических катерах».



Кроме того, в ближайшие годы будет реализован проект по строительству двух физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами площадью 6000 квадратных метров каждый. Объем инвестиций – 800 млн рублей, 200 новых рабочих мест.